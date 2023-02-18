العالم اليوم - آيدكس 2023.. تعرف على مستقبل تكنولوجيا الدفاع في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 10:20 مساءً - تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاق نسخة استثنائية لفعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال الفترة 20-24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وينتظر أن تكون نسخة 2023 من "آيدكس" الأكثر تميزا في تاريخ المعرض احتفاء بمرور 30 عاما على انطلاقة هذا الحدث الرائد، الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة.

وسيكون "آيدكس 2023" فرصة مثالية للتعرف على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستشهد نسخة 2023 إقبالا عالميا رفيع المستوى من القادة وصناع القرار والوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين من جميع دول العالم.

كما ستتميز هذه الدورة بمشاركة قياسية من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية.

ماذا نعرف عن آيدكس 2023؟

دولة الإمارات إحدى أهم الوجهات الرئيسية على الخريطة العالمية بمجال النهوض بواقع الصناعات الدفاعية المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة.

أكبر معرض دفاعي متخصص في العالم في قطاع الصناعات الدفاعية.

منصة دولية لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبريات الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وجهة رئيسية لإقامة وتقوية العلاقات مع الإدارات الحكومية والشركات والقوات المسلحة على مستوى المنطقة والعالم.

شهد "آيدكس" منذ انطلاقته قبل 30 عاما تطورا كبيرا في حجم الصفقات وأعداد الشركات العارضة.