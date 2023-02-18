عاجل.. القاهرة الإخبارية: الرئيس التونسى يأمر بطرد نائبة الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت وكالة أنباء "تونس إفريقيا"، دعت السلطات التونسية بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت، الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوربية إيستار لانش إلى مغادرة تونس فى أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وجاء فى البلاغ "بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إيستار لانش Esther LYNCH التى شاركت اليوم السبت 18 فبراير 2023 بمدينة صفاقس فى مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسى للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر فى الشأن الداخلى التونسى، إلى مغادرة تونس وذلك فى أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه".