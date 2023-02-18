القاهرة الإخبارية.. باحث: تحركات أمريكا والناتو تستهدف إشعال حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "نادر" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أكد أن المنطاد الصينى لا يشكل خطرًا على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أصرت على إسقاط المنطاد بالقوة، من جانبها أعلنت الصين أن تعامل واشنطن مع حادث المنطاد كان هستيريًا وغير معقول.

وفى سياق آخر، قال نادر، إن وزير الخارجية الصينى دعا جميع أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية لوقف إطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات وإيجاد حل سلمى، وإعطاء الفرصة للسلام.

وتابع بأن تحركات الولايات المتحدة وحلف الناتو فى تسليح أوكرانيا، كلها تحركات تستهدف إشعال الأزمة وعدم توقف الحرب فى أوكرانيا.