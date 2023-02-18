القاهرة الإخبارية: أمريكا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

جدة - نرمين السيد - نددت الولايات المتحدة بشدة، اليوم السبت، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، وقالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها فى المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكر بيان صادر عن أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، أن الصاروخ، الذى أُطلق فى البحر قبالة الساحل الغربى لليابان، لم يشكل تهديدًا لحظيًا لكنه أثار التوتر فى المنطقة. وقالت: "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية؛ لضمان أمن أمريكا وجمهورية كوريا الجنوبية والحلفاء اليابانيين".

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