العالم اليوم - مان سيتي يسقط في فخ نوتنغهام وتشلسي يواصل الانهيار

انتم الان تتابعون خبر مان سيتي يسقط في فخ نوتنغهام وتشلسي يواصل الانهيار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 08:26 مساءً - أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين وفرط في صدارة الدوري الإنجليزي بتعادله 1-1 مع نوتنغهام فورست صاحب الأرض، وفي مباراة أخرى واصل تشلسي الانهيار بخسارته أمام المتذيل ساوثهامتون.

وفي المباراة الأولى، تقدم برناردو سيلفا بهدف لسيتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41.

ورغم سيطرة مان سيتي على اللعب، أدرك كريس وود، المنضم من نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 84.

وكان سيتي يحتاج إلى الفوز لاستعادة القمة، بعد فوز أرسنال المثير 4-2 على أستون فيلا في وقت سابق اليوم، لكنه بات يملك 52 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز الثاني ويتأخر بنقطتين عن القمة.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، زاد المتذيل ساوثهامتون الضغط على تشلسي بهدف جيمس وارد-براوس.

واحتسب الحكم خطأ ضد سيزار أزبليكويتا ليسدد وارد-براوس الكرة من فوق الحائط داخل المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وسقط أزبليكويتا في الشوط الثاني بسبب إصابة في الرأس وخضع للعلاج لنحو عشر دقائق من أطباء الفريقين قبل أن يخرج على محفة طبية.

وكان تشلسي، الذي أحرز أربعة أهداف في عشر مباريات بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد، الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وكاد أن يدرك التعادل بواسطة رحيم سترلينغ وكاي هافرتس.

لكن رغم إنفاق نحو 300 مليون جنيه استرليني (361.05 مليون دولار) في يناير، فشل تشلسي في هز شباك ضيفه الذي قاده المدرب المؤقت روبن سييس بعد إقالة نيثن جونز الأسبوع الماضي.

وتوقف رصيد تشلسي عند 31 نقطة في المركز العاشر، بينما ما زال ساوثامبتون في المركز الأخير وله 18 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن الأمان.