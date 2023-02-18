مستوطنون إسرائيليون يهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل

جدة - نرمين السيد - هاجم مستوطنون إسرائيليون مسلحون، مساء اليوم السبت، منازل مواطنين فلسطينيين وسياراتهم فى شارع الشهداء، وزقاق العميان، وشارع الشلالة القديم وسط مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية.





وتسبب الهجوم الذى شارك به عشرات المستوطنين فى إصابة طفل يدعى عمران حمودة جابر بحجر فى ساقه، تطلب نقله إلى المستشفى. وحطم المستوطنون عددا من سيارات الفلسطينيين، بعد أن اعتلوا أسطح المنزل وسط الخليل، عرف واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى باب الزاوية، أطلق خلال الجنود الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق. وتحصن عدد من المستوطنين خلف جنود الاحتلال على الحاجز العسكرى المقام عند مدخل شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم ورشقوهم بالحجارة ووجهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم بقوة السلاح، وبممارسة المزيد من الاعتداءات اليومية عليهم، لافتا على أن المستوطنين ما زالوا يتجمعون فى المنطقة ذاتها.

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