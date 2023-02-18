جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت القناة قال وزير الداخلية الفرنسى، فإن هناك عملية جارية للشرطة فى منطفة لا ديفونس فى العاصمة باريس. ولم ترد بعد مزيد من التفاصيل عن طبيعة العملية التى تنفذها الشرطة الفرنسية فى منطقة لا ديفونس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الشرطة الفرنسية تطالب المواطنين بتجنب منطقة لا ديفونس بباريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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