القاهرة الإخبارية.. أمريكا تعبر عن انزعاجها من توطيد الصين علاقتها بروسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت "هاريس"، إن الدعم الصينى لروسيا من شأنه تقويض النظام الدولى القائم على القواعد، وإن دعم أوكرانيا عبر المحيط الأطلسى، سيستمر، وذلك خلال مؤتمر ميونخ السنوى للأمن.

وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ناقشت مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، التحديات التى تمثلها الصين.

وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن "هاريس" ناقشت التحديات التى تشكلها جمهورية الصين الشعبية، بما فى ذلك أهمية التمسك بالنظام القائم على القواعد، ووافقت على البقاء على توافق وثيق.