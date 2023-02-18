العالم اليوم - فيديو.. جنوح سفينة تجارية قبالة المغرب وجهود لإنقاذ طاقمها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 07:28 مساءً - جنحت، اليوم السبت، سفينة تجارية، قادمة من الأوروغواي في اتجاه لبنان، بعرض البحر قبالة ساحل منطقة مارينا سمير بمدينة المضيق في المغرب.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن ميناء "مارينا سمير" شهد استنفارا كبيرا صباح اليوم لإنقاذ طاقم السفينة، التي كانت محملة بالسلع والبضائع. وحسب ما ذكر موقع القناة "الثانية" المغربية، فإن السفينة جنحت جراء عطب في المحرك ووسط ظروف للملاحة غير مواتية. وأضافت أن تدخل السلطات "مكّن إلى حدود الساعة من إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة الجانحة". وأشارت إلى عمليات الإنقاذ ماتزال متواصلة للبحث عن شخص واحد مفقود. وأظهرت مقاطع فيديو عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية تعمل جاهدة على نقل الأشخاص من السفينة إلى بر الأمان، وسط رياح قوية وأمواج عاتية. وقد انكبت جهود فرق التدخل، أيضا، على تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة.

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