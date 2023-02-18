الصين: تعامل الولايات المتحدة مع حادث البالون هستيري وانتهك الأعراف الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 06:33 مساءً - قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ اليوم السبت إن تعامل الولايات المتحدة مع حادث البالون كان 'لا يمكن تصوره' و 'هستيري' - عمل 'سخيف' انتهك الأعراف الدولية.

وقال وانغ ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، 'هناك الكثير من البالونات في جميع أنحاء العالم ، فهل ستسقطها الولايات المتحدة كلها؟' في مؤتمر ميونيخ للأمن.

أدى الحادث ، الذي دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تأجيل زيارة مخططة إلى بكين كان مقررا لها مطلع الشهر الجاري ، بسبب تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وبكين.

كان وانغ يرد على أسئلة مدير مؤتمر ميونيخ بشأن الحادث ، وسُئل عما إذا كان سيتفاعل مع المندوبين الأمريكيين الحاضرين لإعادة الحوار الصيني الأمريكي إلى مسار طبيعي.

وقال 'نطلب من الولايات المتحدة ابداء صدقها وتصحيح أخطائها ومواجهة وحل هذا الحادث الذي اضر بالعلاقات الصينية الامريكية.'

وأضاف: 'نأمل أن تنتهج الولايات المتحدة سياسة عملية وإيجابية تجاه الصين ، وأن تعمل مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية الصحية.'

كان يعتقد أن بلينكين قد درس الاجتماع مع وانغ على هامش المؤتمر ، ولكن حتى وقت مبكر من يوم السبت لم يتم تأكيد مثل هذا الاجتماع.

كانت زيارته لبكين هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي للصين منذ خمس سنوات ، واعتبرها الجانبان فرصة لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.