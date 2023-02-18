خبير لـ«إكسترا نيوز»: مصر والسعودية هما القلب النابض للأمة العربية

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية ثابتة وراسخة، فالقاهرة والرياض هما القلب النابض للأمة العربية، باعتبار أن كلا البلدين يعملان على حلحلة الكثير القضايا والأزمات فى الشرق الأوسط.





وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى هشام عبدالتواب، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن علاقات القاهرة والرياض متينة ولا يمكن التشويش عليها، حتى وإن كان هناك زخم حقيق فى العلاقات المصرية السعودية، خاصة أنه بالفعل هناك ملفات كثيرة تربط بين البلدين وتجمعهما رؤى واحدة، كما أنهما الدولتان المستقرتان فى العالم العربى وبمثابة رمانة الميزان للاستقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط. وتابع أستاذ العلاقات الدولية، بأنه: منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حكم مصر، شهدنا تطورًا فى علاقات البلدين أخذت بُعدًا جديدًا ومُنحى أكثر قوة، وذلك من خلال تدشين آلية التشاور السياسى الخليجى فى يناير 2022، وتتجه إلى أن تكون العلاقة نموذجية.

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