عاجل.. وزيرة خارجية ألمانيا: الحرب فى أوكرانيا ستنتهى بصورة أو بأخرى

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إن الحرب فى أوكرانيا ستنتهى بصورة أو بأخرى، موضحة أنه لولا دعم أوكرانيا منذ البدء الحرب لسقطت.



جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إن الحرب فى أوكرانيا ستنتهى بصورة أو بأخرى، موضحة أنه لولا دعم أوكرانيا منذ البدء الحرب لسقطت. وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية بكلمتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "نجحنا فى توحيد مواقفنا تجاه ما يجرى فى أوكرانيا".

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