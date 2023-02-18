روسيا تسيطر على نحو 62.5 % من منطقة زابوريجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 05:37 مساءً - قال يفجيني باليتسكي، القائم بأعمال الحاكم الإقليمي لزابوريجيا، وهي المدينة التي أعلنت موسكو ضمها إلى سيادتها، إن روسيا تيسطر على 62.5 % من إقليم زابوريجيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عنه قوله للصحفيين اليوم السبت، على هامش ندوة للمقر الإقليمي للمتطوعين "إن القوات الروسية تسيطر حتى الآن على حوالي 62.5% من منطقة زابوريجيا".

على صعيد آخر، قال دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس إقليم دونيتسك المعلن جمهورية شعبية من جانب واحد اليوم إن القوات الروسية عززت مواقعها بالقرب من أرتيوموفسك.

وقال بوشلين - على هامش ندوة للمقر الإقليمي للمتطوعين "يجري الآن تحرير أرتيوموسك، ولدينا معلومات حول تحسين المواقع على حدودها، أي تم تحرير براسكوفيفكا".

من جانبه قال ليونيد باشنيك القائم بأعمال رئيس إقليم لوجانسك المعلن جمهورية شعبية من جانب واحد "إن الوضع بالقرب من كريمينايا وسفاتوفو صعب للغاية على طول خط الاشتباك بسبب القصف الأوكراني".

وقال بوشلين - للصحفيين على هامش ورشة عمل للمقر الإقليمي للمتطوعين - "بالنسبة إلى كريمينايا وسفاتوفو، هذا وضع معقد للغاية. فهما قريبان من خط التماس والصعوبة، تكمن في أن جميع أنواع المقذوفات من القوات المسلحة الأوكرانية، تصل إليهما بسبب قرب المسافة".