دبلوماسى سابق لـ«إكسترا نيوز»: العلاقات المصرية السعودية قديمة وراسخة

جدة - نرمين السيد - قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية قديمة وراسخة، فالرياض أكبر اقتصاد عربى، وتليها مصر فى المركز الثانى، خاصة بعد زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتبار أن الرئاسة قمة التحركات الدبلوماسية.





وأضاف "بيومى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى هشام عبدالتواب، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تنسق علاقتها مع السعودية باستمرار، وهناك اتفاقيات بين البلدين على مختلف الأصعدة، كما أن أكبر جالية عربية بالسعودية هى الجالية المصرية، لذلك فإن أكبر تحويلات المصريين بالخارج تأتى من السعودية. وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أكبر حجم تبادل تجارى بين دولتين عربيتين يتمثل فى مصر والسعودية، بسبب القُرب الجغرافى، كما أن مصر متقدمة جدًا فى الصناعة ومتنوعة فى الاقتصاد.

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