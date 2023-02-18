القاهرة الإخبارية.. نائبة بايدن: روسيا ارتكبت جرائم مروعة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، إن القوات الروسية شنت هجمات ممنهجة واسعة النطاق على مدنيين وسكان أوكرانيا، وارتكبت أعمالًا مروعة فى القتل والاغتصاب والترحيل، كما أعدمت الكثيرين فى أوكرانيا.





وأضافت نائبة الرئيس الأمريكى خلال كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن الدولى، السبت، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أن السلطات الروسية رحلت آلاف الأوكرانيين قسريًا إلى روسيا بما فيهم الأطفال، متابعة: «قاموا بوحشية بفصل الأطفال عن أسرهم ووالديهم، وكلنا رأينا صور ما حدث فى ماريوبول، حيث قُتل مئات الأشخاص هناك». وتابعت: «فكروا فى تلك الصور، صور المرأة الحامل التى قُتلت فى المستشفى حيث كانت تستعد للولادة»، مشيرة إلى أن روسيا كانت تقصف المدنيين بدم بارد وكانت أشلاؤهم تترك على الشوارع.

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