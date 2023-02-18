دوى انفجارات بعد هجوم صاروخى روسى جديد على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 600 جندى أوكرانى فى عدة جبهات على محاور القتال خلال سير العملية العسكرية الروسية التى تشنها على أوكرانيا.
وأضافت، أنها نجحت فى فرض سيطرتها على قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركوف، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل ما يقارب 80 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاسيا".
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