عاجل.. بلينكن: الحوار مع روسيا أمر متروك لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أضاف بلينكن "قدمنا لأوكرانيا مساعدات غير مسبوقة"، موضحا أن توقف الحرب على أوكرانيا لا يعنى نهاية كل شيء.

من جانبها قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، إن القوات الروسية شنت هجمات ممنهجة واسعة النطاق على مدنيين وسكان أوكرانيا، وارتكبت أعمالًا مروعة فى القتل والاغتصاب والترحيل، كما أعدمت الكثيرين فى أوكرانيا.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكى خلال كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن الدولى، السبت، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أن السلطات الروسية رحلت آلاف الأوكرانيين قسريًا إلى روسيا بما فيهم الأطفال.