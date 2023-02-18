الأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لأزمات إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 04:31 مساءً - قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت، إن المنظمة ستنفق 250 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمواجهة أزمات منسية في أنحاء العالم، بما في ذلك مساعدة المجتمعات التي تواجه خطر المجاعة في أفريقيا.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي على هامش القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في إثيوبيا: “أُعلن عن أكبر تخصيص على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة”.

وافتتحت، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير.