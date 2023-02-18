الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 600 جندى أوكرانى فى عدة جبهات على محاور القتال

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى تقرير، وفقا لما ذكرتة قناة "روسيا اليوم" - أنها نجحت فى فرض سيطرتها على قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركوف، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل ما يقارب 80 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاسيا".

وأوضحت أنها شنت هجمات استهدفت بها تجمعات لقوات أوكرانية فى ستيلماخوفكا وشيرنوفايا ديبروف بجمهورية لوغانسك، لافتة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 جندى أوكرانى، وتدميرعتادهم العسكرى ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاسيا"، إضافة إلى مدافع هاوتزر D-20 وD-30.

ولفتت الوزارة إلى أن قواتها العسكرية شنت أيضا عمليات هجومية على محور دونيتسك، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل 150 جنديا أوكرانيا، وتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، و3 مركبات، ومركبة قتالية من طراز Grad MLRS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، إضافة إلى تدمير 3 مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية فى مناطق أفدييفكا وكراسنوغوروفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية استهدفت أيضا معسكرات أوكرانية فى مناطق أوغلدار وبريتشيستوفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية وبولتافكا، ومنطقة زابوروجيه، مشيرة إلى مقتل وإصابة 50 أوكرانيا، إضافة إلى تكبيد الجيش الأوكرانى خسائر عتادية منها تدمير 4 عربات قتالية مصفحة، ومدافع هاوتزر من طراز D-20، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكى 72 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أوغلدار.

وأكدت أنها شنت عمليات عسكرية على محور خيرسون؛ ما أسفر عن مقتل 20 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى تدمير 4 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، موضحة أن دفاعها الجوى نجح فى إسقاط 3 قاذفات صواريخ متعددة من طراز HIMARS، وتدمير 11 مسيرة أوكرانية فى مناطق "ليمان 2" فى منطقة خاركوف، وميلوفاتكا، ونيجنيايا دوفانكا، وغوليكوفو، وروبيزنى، وتشيرفونوبوبوفكا بمنطقة لوجانسك الشعبية ومناطق جيروسكويو فى خيرسون.