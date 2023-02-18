القوات البريطانية تجرى تدريبا عسكريا مشتركا مع الجيش الملكى العمانى

جدة - نرمين السيد - وقال قائد المجموعة القتالية البريطانية بن هاوز - الذى تستعد قواته لتولى قيادة قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد لحلف الناتو، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - "منذ مارس 2022 كان تركيز تدريبنا على ضمان استعدادنا للقتال ضد قوة عدو نظير".

وأوضح أن القوات البريطانية تعمل على صقل مهاراتها القتالية فى الصحراء فى منطقة تدريب حجمها ستة أضعاف مساحة سهل سالزبورى البريطانى، مشيرا إلى أن التمرين يعد التدريبى الرئيسى الأول لنشرهم لمدة 4 أشهر فى عمان.

وأضاف القائد البريطانى أن التمرين المشترك حضرته جنود يعملون جنبًا إلى جنب مع الجيش الملكى العمانى، حيث قاموا بتنفيذ "هجوم وهمى" على منطقة حضرية "معادية"؛ لاختبار قدرة القوات على التدريب والعمل فى التضاريس الوعرة، بما فى ذلك السهول الصحراوية وأنظمة الوديان المعقدة والجبال.

وأضاف أن ذلك التدريب يعد الأبرز للجيش البريطانى فى جميع أنحاء منطقة الخليج، حيث يشارك فيه ما يصل إلى 1000 جندى بريطانى و100 جندى عمانى.