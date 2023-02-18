أبو مازن يبحث هاتفيًا مع بلينكن القرار الفلسطينى بالتوجه إلى مجلس الأمن

كما جرى بحث موضوع القرار الفلسطينى بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس الفلسطينى ضرورة الزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة.
وطالب أبو مازن، الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذى سيفتح الأفق السياسى المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، أكد بلينكن أنه سيجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.
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