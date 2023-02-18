أبو مازن يبحث هاتفيًا مع بلينكن القرار الفلسطينى بالتوجه إلى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - تلقى رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، جرى خلاله البحث فى آخر المستجدات فى أعقاب التصعيد، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التى تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض.





كما جرى بحث موضوع القرار الفلسطينى بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس الفلسطينى ضرورة الزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة.

وطالب أبو مازن، الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذى سيفتح الأفق السياسى المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد بلينكن أنه سيجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.