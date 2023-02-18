نائبة بايدن: سننجح والأطلسى فى تحقيق النصر لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم المسار القضائى فى أوكرانيا، مؤكدة على أهمية دعم العدالة فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضافت هاريس، خلال كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن الدولى، اليوم السبت، أن "الحرب فى أوكرانيا ذات تبعات عالمية"، متهمة روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى أوكرانيا. وأكدت نائبة الرئيس الأمريكى: "سننجح وحلف شمال الأطلسى فى تحقيق النصر لأوكرانيا، وسنواصل الاتحاد فى مواجهة روسيا".

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