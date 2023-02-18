سوناك: يجب أن تدفع روسيا كل تكاليف إعادة الإعمار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البريطانى، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن الدولى، اليوم السبت، إن "غزو روسيا لـ أوكرانيا "جريمة حرب ضد الإنسانية".

ودعت ألمانيا و بريطانيا، خلال المؤتمر، إلى الحفاظ على استمرار الدعم لأوكرانيا، وضرورة تعزيز الدفاعات طويلة الأمد لأوكرانيا.