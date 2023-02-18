مراسل «القاهرة الإخبارية»: روسيا تسيطر على بلدة مهمة فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - وأعلنت لجنة الحدود البيلاروسية، أمس الجمعة، وصول 8 آلاف و15 مواطنًا أوكرانيًا إلى بيلاروسيا منذ بداية يناير 2023.

وذكرت اللجنة وفقا لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أن 5 آلاف و927 جاءوا إلى بيلاروسيا عبر بولندا، و1555 عبر ليتوانيا و 533 عبر لاتفيا.

وأضافت لجنة الحدود البيلاروسية أن إجمالى المواطنيبن الأوكرانيين الذين وصلوا بيلاروسيا بلغوا 82 ألف و719 مواطنا منذ 24 فبراير 2022، موضحة أن 15 ألفا و891 وصلوا مباشرة من أراضى أوكرانيا و 52 ألف و432 شخصا عبر بولندا و11 ألفا و705 وصلوا عبر ليتوانيا و2692 وصلوا عبر لاتفيا.