«القاهرة الإخبارية» ترصد أهم أهداف قمة الاتحاد الإفريقى الـ36

وأشار إلى أن تسريع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هو شعار القمة فى دورة هذا العام باعتباره هدفًا استراتيجيًا لدول القارة السمراء، من أجل حشد الموارد اللازمة والخدمات فى القارة والاستثمار بشكل مكثف، وأن هذا سيكون محور نقاش القادة خلال أعمال القمة.
وتابع: "من أبرز أهداف القمة الـ36 للاتحاد الإفريقى أيضًا، تطوير البنية التحتية المادية والرقمية؛ لتسهيل الحركة الحرة للسلع والخدمات بين دول القارة، بالإضافة إلى زيادة التجارة البينية والذى يعتبر هدفًا تسعى إليه إفريقيا".
وأكد أن قضية الأمن الغذائى التى تفرض نفسها إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تتصدر أجندة عمل القمة، متابعًا: "القمة تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع من الخارج خاصة الغذائية". وأتم: "الإرهاب أيضًا من أهم القضايا التى تناقشها القمة، حيث تعانى دول غرب إفريقيا من العنف والهجمات الدامية بسبب انتشار الجماعات الإرهابية".
يُشار إلى أن الاتحاد الإفريقى هو منظمة دولية تتكون من 55 دولة، وتأسس فى التاسع من يوليو فى عام 2022، خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية.
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