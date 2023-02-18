العالم اليوم - عودة قريبة.. كواليس إطلاق سراح المصريين المحتجزين في ليبيا

انتم الان تتابعون خبر عودة قريبة.. كواليس إطلاق سراح المصريين المحتجزين في ليبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 03:22 مساءً - تستعد قرية الحرجة بمحافظة سوهاج لاستقبال المصريين الستة الذين تعرضوا للاحتجاز خلال تواجدهم في ليبيا، وسط حالة من السعادة لاقتراب عودتهم سالمين بعد تجربة مريرة وقاسية، وفقا لحديث هاني كمال، شقيق أحد المختطفين، لموقع "دوت الخليج".

ويقول كمال لموقع "دوت الخليج": "عندما تلقينا خبر إطلاق سراحهم لم نصدق من شدة الفرحة، ‏شعر الأهالي بعودة الروح مرة ثانية إلى أجسادهم حيث كانت أياما عصيبة لم نذق فيها النوم، لكنها انتهت ‏بتدخل الدولة متمثلة في وزارة الخارجية المصرية لإعادة أشقائنا".‏

كان المتحدث باسم الخارجية المصرية قد أعلن في بيان رسمي أنه وفقا للمعلومات الواردة من ‏السفارة المصرية في طرابس، فقد تم إطلاق سراح المصريين المحتجزين في ليبيا ،مُشيرا إلى أنه جاري متابعة ‏عودتهم إلى مصر.

انقطاع الاتصال

ويضيف كمال: "كان أخي (مينا) ضمن المجموعة المتجهة إلى ليبيا، وجميعهم من ‏الأقارب، قاموا في مطلع الشهر الحالي بالسفر من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مدينة بنغازي بحثا ‏عن فرصة عمل ملائمة في مجال البناء والمقاولات، وعقب وصولهم انقطع الاتصال بهم".

ويتابع كمال: "حاولنا الوصول إلى شقيقي ومن معه دون جدوى، اكتست بيوتنا ‏بالأحزان، تركوا خلفهم زوجاتهم وأبنائهم يعانون من مخاوف لا حصر لها، وعقب مضي 5 أيام من ‏اختفائهم تلقينا اتصالا هاتفيا من شخص لا نعرفه في ليبيا يؤكد أن أبناء العائلة تم اختطافهم من ‏مجهولين".

فدية

ويسترسل كمال لموقع "دوت الخليج": "استقبلنا تسجيل صوتي لأحد المحتجزين يعرض مطالب ‏الخاطفين، أرادوا الحصول على 15 ألف دينار ليبي (الدولار = 4.769 دينار) لكل شخص مقابل إطلاق سراحهم، نهش القلق قلوبنا ‏خاصة مع مرور الوقت واتصالهم اليومي بالعائلة لمعرفة موعد إرسال الفدية لذلك توجهنا على الفور إلى ‏الجهات المسؤولة في الدولة لمساعدة المحتجزين".

ويتحدث أمير نصيف، محامي أسر المحتجزين عن الجهود المبذولة لإطلاق سراحهم قائلا: "تقدمنا بالتماس ‏في 15 فبراير الجاري إلى النائب العام المصري ورئاسة الجمهورية من أجل التدخل لاستعادة المختطفين ‏وفي ساعات قليلة شهدنا اهتمام بالغ من المسؤولين ومساعي وزارة الخارجية المصرية لإنهاء الأزمة".

ويسترسل نصيف": "جرت اتصالات حكومية مع الجانب الليبي نجحت في الإفراج ‏عن المصريين الستة من أيادي المختطفين دون تعرضهم لأي أذى، وتم إبلاغنا بنقلهم إلى مكان آمن تحت ‏سيطرة السلطات الليبية وتوفير كافة احتياجاتهم من طعام وشراب لحين مغادرتهم طرابلس".

ويردف محامي أسر المحتجزين لموقع "دوت الخليج": "نشكر الجهات المسؤولة بالدولة على جهودها ‏من أجل الإفراج عن أبنائنا، ومن المتوقع وصول المصريين الستة إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، ‏وهناك استعدادات خاصة داخل قريتهم للاحتفال بعودتهم بعد رحلتهم الصعبة".

من جانبها، أهابت وزارة الخارجية المصرية بكافة مواطنيها بعدم مخالفة التعليمات المتعلقة بالسفر إلى ‏ليبيا والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة ‏جميع أبناء الوطن، منوهة إلى أن المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في ‏الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى‎.‎