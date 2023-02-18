باحث: أزمة المنطاد اختبار لنوايا أمريكا بشأن علاقتها مع الصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف محارم، خلال مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تخشى من صعود الصين خصوصا الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تطبق "بكين" سياسة تتسم بالذكاء تجنبها الاصطدام السريع مع أمريكا، مؤكدا أن الصين لديها طموحات كبيرة وتطلع لمستقبل باهر لشعبها.

وتابع الباحث السياسى: أزمة المنطاد الصينى بمثابة اختبار للنوايا الحقيقية لأمريكا فى ميزان العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين نجحت فى اختيار التوقيت مستغلة انشغال الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) ودعم أوكرانيا.

وكانت الصين قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بألا تبالغ فى رد فعلها على "قضية الدخول غير المتعمد للمنطاد الصينى المدنى غير المأهول أو استخدام الأمر من أجل التلاعب السياسى لتشويه الصين ومهاجمتها".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، ردا على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، التى قالت إن الصين من خلال فرض عقوبات على مقاولى الدفاع الأمريكيين فإنها "تنحرف"، وإن ما فعلته الصين فى قضية المنطاد "غير مسؤول"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال المتحدث "بالحديث عن (الانحراف)، هل يمكن للولايات المتحدة أن تخبرنا لماذا يمكنها رؤية 'البالون' على ارتفاع 18000 متر فوق سطح الأرض، ولكن يبدو أنها كانت عمياء عن سحابة الفطر السامة من كلوريد الفينيل فوق ولاية أوهايو؟".