الناتو: إذا انتصرت روسيا على أوكرانيا فسيكون للأمر تداعيات خطيرة

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، إنه إذا انتصرت روسيا على أوكرانيا، فسيكون للأمر تداعيات خطيرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفى كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا، أمس الجمعة، قال فاسيلى نيبينزيا، إن مجلس الأمن فشل فى الاضطلاع بمهامه المباشرة، وهما حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن الناتو كان يعد لحرب ضد روسيا منذ 2014.

وقال فاسيلى، إن ما يحدث يبرهن على محاولة تنفيذ تلك الخطة، لافتًا إلى أن أحاديث قادة الغرب لا تترك مجالًا للشك أن أوروبا تعمل ضد بلاده روسيا، وأن بيان الأمين العام لحلف الناتو أكد على هذا.

كما أشار المبعوث الروسى إلى أن ما يحدث من الغرب ما هو إلا ستار لإعادة تسليح نظام كييف، فيما يصب فى مصالح دول أوروبا الجيوسياسية، وأن هناك خطة إجرامية ضد روسيا، وأن الغرب يعمل على تضليل المجتمع الدولى بترديد الادعاءات السخيفة والعبثية حول أن روسيا لا تلتزم بما نصت عليه اتفاقية مينسك.