اليابان: صاروخ كوريا الشمالية سقط بمنطقتنا الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الرسمية فى اليابان، اليوم السبت، أن صاروخ كوريا الشمالية سقط بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأشارت السلطات اليابانية إلى أن صاروخ كوريا الشمالية حلق حوالى 66 دقيقة قبل سقوطه. وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا.

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