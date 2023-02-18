رئيس الاتحاد الإفريقى: إحلال السلام فى القارة مازال بعيد المنال

جدة - نرمين السيد - وقال موسى فكى، خلال كلمته بافتتاح أعمال القمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، إن إحلال السلام فى إفريقيا مازال بعيد المنال، مشددًا على ضرورة العمل على إنهاء مشاكل القارة. وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقى: "أمامنا فرصة تاريخية لإنهاء مشاكل القارة"

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