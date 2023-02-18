العالم اليوم - الأردن.. العثور على طالبين "اختفيا فجأة" من مدرستهما

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. العثور على طالبين "اختفيا فجأة" من مدرستهما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 01:20 مساءً - بعد 5 أيام من البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من العثور على الطالبين أيهم العمري وراشد الصبح، اللذين اختفيا فجأة من مدرستهما في محافظة إربد.

وقال مصدر أمني لـ"دوت الخليج" إن الأمن توسع بالبحث عن الحدثين المتغيبين في مدينة إربد وتمكن من تحديد مكانهما والوصول إليهما في منطقة البيادر في العاصمة عمان حيث تم التحقيق معهما والاطمئنان على صحتهما وتسليمهما لذويهما.

والد الفتى أيهم ذكر لـ"دوت الخليج" أن ابنه بصحة جيدة وأنه كان يعمل بأحد المحلات بعمان بعدما تأثر بحديث البعض عن الثراء السريع وأن التجربة التي مروا بها كانت قاسيه ولا يتمنى أن تتكرر.

يشار إلى أن اختفاء أيهم وراشد منذ أيام شغل الرأي العام الأردني، خاصة بعد انتشار رسالها قالوا فيها إنهما تركا مدرستهما للعمل بعد قراءتهما لكتاب "الأب الغني والأب الفقير".

وجاء في الرسالة: "ذهبنا للبحث عن عمل نجني منه رأس مال تبدأ بمشروعنا الخاص ونجعل المال هو من يعمل من أجلنا وليس أن نعمل نحن من أجل المال مثل عقلية الموظف التي تصدرها المدارس، نقاط الخلاف بين فكرنا والمدرسة أنها أولا وجدت لتخدم وتصنع الموظفين لا المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال، لأنها ببساطة تعلمك كيف تكون موظفا ولا تعلمك عن طبيعة المال والاستثمار".

وكان مصدر أمني كشف لموقع "دوت الخليج" أن شكوى وردت من ذوي الطالبين باختفائهما صباح الإثنين أثناء توجههما صباحا إلى المدرسة، مؤكدا أن أجهزة الأمن عممت صورهما على جميع الدوريات العاملة في الميدان.