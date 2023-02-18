سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

جدة - نرمين السيد - وكانت كوريا الشمالية حذرت أمس الجمعة، من اتخاذ ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق إذا مضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمًا فى التدريبات العسكرية المشتركة المزمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "إذا نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خطتهما المعلنة بالفعل لإجراء التدريبات العسكرية التى تعتبرها كوريا الشمالية، بمثابة استعدادات لحرب عدوانية، فسوف تواجه ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق".