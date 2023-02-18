أبو الغيط: ملتزمون بدعم الاستقرار فى الصومال والسودان

جدة - نرمين السيد - وأعرب أبو الغيط، خلال كلمته بأعمال القمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، عن رغبة الجامعة العربية فى تعزيز مستويات التعاون العربى الإفريقى. وتأتى القمة الـ36 لدول إفريقيا، فى ظل استمرار أزمة الغذاء وقضايا الأمن التى تهدد المنطقة وتفرض نفسها على أجندة القمة.

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