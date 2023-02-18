جدة - نرمين السيد - وبحسب "رويترز"، يشارك المسؤولون الصينيون بحضور فعالية ثقافية فى وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان، حيث سمحت حكومة تايوان الأسبوع الماضى، بزيارة 6 مسؤولين بقيادة، ليو شياو دونج، نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصينى فى شنغهاى؛ لحضور مهرجان ثقافى فى تايبه بدعوة من حكومة المدينة.
وقال مجلس شؤون صناعة السياسة الصينية فى تايوان، إنه سُمح للمجموعة بهذه الزيارة مادامت تحافظ على عدم لفت الأنظار، وأبدى أمله فى أن تعزز الزيارة التفاهم المتبادل و"العلاقات الصحية والمنظمة" فى المستقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى أول زيارة منذ 3 سنوات.. وصول مسؤولين صينيين إلى تايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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