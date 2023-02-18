فى أول زيارة منذ 3 سنوات.. وصول مسؤولين صينيين إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "رويترز"، يشارك المسؤولون الصينيون بحضور فعالية ثقافية فى وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان، حيث سمحت حكومة تايوان الأسبوع الماضى، بزيارة 6 مسؤولين بقيادة، ليو شياو دونج، نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصينى فى شنغهاى؛ لحضور مهرجان ثقافى فى تايبه بدعوة من حكومة المدينة.

وقال مجلس شؤون صناعة السياسة الصينية فى تايوان، إنه سُمح للمجموعة بهذه الزيارة مادامت تحافظ على عدم لفت الأنظار، وأبدى أمله فى أن تعزز الزيارة التفاهم المتبادل و"العلاقات الصحية والمنظمة" فى المستقبل.