العالم اليوم - ستولتنبرغ: يجب تزويد أوكرانيا بما تحتاجه لهزيمة روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 12:22 مساءً - من المنتظر أن يؤكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في كلمته في مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم السبت، أنه يجب على الحلفاء تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه لهزيمة روسيا بينما تطالب كييف بمزيد من الأسلحة.

وسيقول ستولتنبرغ في هذا الاجتماع الذي يحضره عدد كبير من قادة العالم "يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتنتصر وتكون دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا"، حسب مقتطفات من خطابه اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويلقي ستولتنبرغ خطابه قبيل الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لتشهد أوروبا أولى حروبها منذ الحرب العالمية الثانية في تطور أحدث انقلابا في المشهد الأمني العالمي.

وفي خطابه سيدعم ستولتنبرغ كييف بالقول "علينا مواصلة دعم كييف وتفعيله"، مضيفا "لا يخطط (فلاديمير) بوتين للسلام. إنه يخطط لاستمرار الحرب"، وفقا لفرانس برس.

في افتتاح المؤتمر الجمعة حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على تسريع وتيرة دعمهم، فيما تعهّدت قوى أوروبية تعزيز مساعداتها.

وسيشدد الأمين العام للناتو، في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، على وجوب تعلّم الدرس بعدما كشفت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "المخاطر التي تتهدّد أوروبا من جراء اعتمادها المفرط على أنظمة استبدادية".

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه اطّلعت عليه وكالة فرانس برس "علينا ألا نكرر مع الصين الخطأ نفسه الذي ارتُكب مع أنظمة استبدادية أخرى".

وكانت الحرب في أوكرانيا بثّت الخوف لدى قوى غربية من إقدام الصين على خطوة مماثلة في تايوان، الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها.

ويشارك في المؤتمر الأمني الذي يعقد مدى 3 أيام في ميونيخ العشرات من كبار الشخصيات بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن.