العالم اليوم - "فيسبوك" يعطي موظفيه تقييمات متدنية.. هل يقبل على فصلهم؟

انتم الان تتابعون خبر "فيسبوك" يعطي موظفيه تقييمات متدنية.. هل يقبل على فصلهم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 12:22 مساءً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن شركة "ميتا" المالكة لعملاق مواقع التواصل "فيسبوك"، منحت الآلاف من موظفيها تقييمات متدنية، مما قد يمهد لحملة تسريح جديدة ستكون، إن تمت، الثانية خلال 4 شهور فقط.

وقالت الصحيفة الأميركية إن هذه التقييمات المتدنية قد تشير إلى هناك حملة تسريح واسعة لموظفي "فيسبوك" قريبا، وفقما نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأوضحت أن هذه التقييمات مُنحت في أعقاب مراجعات أجريت أخيرا على أداء الموظفين.

وقالت إن التقييمات السلبية كانت من نصيب 10 في المئة من موظفي الشركة.

وليس هذا فحسب، إذ ألغت الشركة "مقياس المكافأة"، ضمن خطوات أخرى اتخذها كبار المسؤولون التنفيذيون مع تصريح الرئيس التنفيذي، مارك زوكربرغ، بأن عام 2023 سيكون "عام الكفاءة"، التصريح الذي فُهم منه أن هناك تسريحات قادمة.

وكانت "ميتا" أعلنت في نوفمبر الماضي الاستغناء عن 11 ألفا من موظفيها، وذلك بعد تسريبات صحفية أشارت إلى أن الشركة عازمة على فصل الآلاف منهم.

وجاء قرار زوكربرغ في ظل تراجع أرباح الشركة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، التي ضربت تداعياتها الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا ومنها "تويتر"، ودفعتها إلى التخلي عن الكثير من قوتها العاملة.