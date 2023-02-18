لليوم الخامس.. الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان الجماعى ضد سجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قد قررت - يوم أمس بعد صلاة الجمعة - الاعتصام فى ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة فى كافة السجون، فى ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى فى سجن "جلبوع".

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أبلغت الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، اعتبارا من أمس الأول الخميس فى عدد من المعتقلات، ردا على خطوات "العصيان" التى نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن جفير.

ففى سجن "ريمون" تمثلت العقوبات الجديدة، التى تم تنفيذها صباح أمس، بإغلاق "الكانتينا"، إضافة إلى إغلاق بعض المرافق اليوم وغدا، وتكبيل يدى كل أسير عند خروجه من القسم، حتى إن خرج إلى عيادة السجن، كما أعلنت عن حرمان الأسرى من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، وأن هذه العقوبات ستبقى قائمة لطالما استمر الأسرى بخطواتهم.

وفى سجن "نفحة" إضافة إلى الإجراءات التى نفّذتها إدارة السجون خلال الأيام الماضية وتمثلت بوضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام وقطع المياه الساخنة- فقد أبلغت إدارة السجون الأسرى بوقف الرياضة الصباحية، وإغلاق مرافق المعتقل اليوم الجمعة، كما سيتم تقييد أى أسير يخرج من القسم، مهما كان سبب خروجه.

وفى سجن "عوفر" أعلنت إدارة سجون الاحتلال نيتها فرض عقوبات فى حال استمر الأسرى بتنفيذ خطواتهم، على مستويين فردى وجماعى، وتشمل "الكانتينا"، والزيارة، وتقسيم الفورة "ساحة السجن"، بحيث يتم استهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السجن، حيث ستكون المدة المتاحة للأسير أقل مما هو عليه سابقا.

كما سحبت الإدارة بلاطات التسخين، وبعض الأدوات الأساسية من أحد الأقسام فى سجن "جلبوع"، كخطوة تهديد للأسرى.

وفى سجن "مجدو" أعلنت إدارة السجون عن جملة من التهديدات بحق الأسرى، تستهدف نظام الخروج إلى ساحة السجن، وسحب بعض الأدوات الأساسية من غرفهم.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير، أنّ خطوات "العصيان" ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة فى الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التى يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ فى حالة انعقاد دائم.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التى أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، والتى بدأ بتنفيذها معتقلو سجن "نفحة" الثلاثاء الماضى، بـإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى "الفحص الأمنى"، وارتداء اللباس البنى الذى تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

وكان الأسرى فى سجن "نفحة" قد شرعوا - الثلاثاء الماضى - بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة السجون على قطع المياه الساخنة عنهم، كما أقدم أحد السجانين خلال ما يسمى "الفحص الأمنى" على استفزاز الأسرى، والتباهى بإجراءات "بن جفير"، الأمر الذى أدى لحالة من التوتر فى السجن.

يُشار إلى أنّ لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد صرحت - فى بيان سابق - "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".

ويبلغ عدد الأسرى فى سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.