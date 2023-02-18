فلسطين: حكومة الاحتلال الجديدة سنت قوانين عنصرية وتمارس الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقال اشتية، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ36 لقمة الاتحاد الإفريقى، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت: "اننى اتوجه بالشكر للقادة الافارقة لإتاحة الفرصة للتحدث باسم فلسطين من منبر الاتحاد الافريقى، منبر إفريقيا الحرة التى هزمت الاستعمار وأضاءت مستقبل مشرق لشعوبها".

وأضاف: "اليوم افريقيا تتغنى بوحدتها من أجل التنقل الحر والتجارة الحرة بعيدا عن الحواجز العسكرية والجمركية".

وأكد اشتيه أن حكومة إسرائيل الجديدة تمارس الإرهاب، حيث سنت قوانين عنصرية، وتنتهك القانون الدولى.