أبو الغيط يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى علاقات التعاون العربى والإفريقى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الارتقاء بمستوى علاقات التعاون العربى والإفريقى، مضيفا أن التحديات الراهنة تتطلب تقاسم الخبرات وتبادل الرؤى حول أفضل السبل للتعامل مع الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الضاغطة.





وقال أبو الغيط ـ فى الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقى ـ اسمحوا لى أن أقدم التهنئة للرئيس ماكى سال على رئاسة الناجحة للاتحاد الإفريقى، كما أهنئ الرئيس عثمان غزالى على توليه رئاسة الاتحاد، معربا عن ثقته فى أن قيادته الشخصية ستساهم كثيرا فى الارتقاء بمستوى شراكتنا وتمكينها دعما لأولويات دولنا ونصرة قضايا شعوبنا.

وأضاف أن هذه القمة تنعقد فى ظل وضع دولى دقيق ومضطرب فرضته الحرب الأوكرانية الروسية والتبعات التى نجمت من تفاقم لأزمتى الغذاء والطاقة، التى تعانى منها الكثير من الدول العربية والإفريقية.. ولا شك أن هذه التحديات الخطيرة التى تواجه دولنا خاصة على الصعيد الاقتصادى وارتفاع معدلات الفقر جراء التضخم المصحوب والركود تدفعنا إلى تقاسم الخبرات وتبادل الرؤى حول أفضل السبل للتعامل مع هذه الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الضاغطة.

وأشار إلى أن التعاون العربى الإفريقى منذ تأسيسه فى عام 1977 يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظر متقاربة لكثير من القضايا العالمية، وما من شك فى أن المفتاح الحقيقى لعلاقات ناجحة ومثمرة هى الإدراك المتبادل من كل طرف لشواغل الطرف الآخر وتطلعاته والرغبة الصادقة فى الوصول إلى معادلة تحقق المصلحة للجميع عبر توظيف الإمكانات الهائلة فى هذه الشراكة فى شتى المجالات لما فيه الخير للشعوب العربية والإفريقية.

وتابع أبو الغيط قائلا "إن هذه القمة اليوم تنعقد تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهو موضوع يتسق مع أهداف وأولويات الجامعة العربية، فمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد من أهم خطوات تفعيل التكامل الاقتصادى العربى".

وأكد وجود رغبة عربية فى الارتقاء بمستوى علاقات التعاون مع إفريقيا خاصة أن هناك مشروعا لتطوير منطقة تجارة حرة عربية إفريقية فى خطة العمل العربية الإفريقية المشتركة.

وشدد على ضرورة الحاجة إلى مواصلة العمل وتكثيفه فى المرحلة المقبلة حيث من المنتظر أن تعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة العام الجارى فى المملكة العربية السعودية ولا شك أن التحديات والاستحقاقات المتعلقة بهذه الشراكة تتطلب الكثير من العمل الجاد والجهود المتضافرة فى التحضير الجيد لأعمال هذه القمة.