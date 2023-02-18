أبو الغيط: نخشى انفجار الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن مخاوف من انفجار الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





ثمّن أبو الغيط، خلال كلمته بأعمال القمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، الموقف المبدئى للاتحاد الإفريقى الداعم لفلسطين. كما أبو الغيط إلتزام الجامعة العربية بدعم الاستقرار فى الصومال والسودان، معربًا عن رغبة الجامعة العربية فى تعزيز مستويات التعاون العربى الإفريقى.

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