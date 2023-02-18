مبعوث صينى يدعو الناتو للمساهمة فى السلام والاستقرار العالميين بشكل إيجابى

جدة - نرمين السيد - وقال تشانغ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت - "إننا نحث الناتو على تعلم الدروس من التاريخ؛ والتخلى عن عقلية الحرب الباردة التى عفا عليها الزمن والمواجهة بين التكتلات؛ والتوقف عن الأعمال الخطيرة المتمثلة فى خلق أعداء وهميين، وزعزعة استقرار أوروبا، والعبث فى منطقة آسيا-الباسيفيك".
وأوضح تشانغ أن أزمة أوكرانيا، فى جوهرها، حصيلة الصراعات الأمنية فى أوروبا المرتبطة على نحو وثيق بتوسع الناتو نحو الشرق باستمرار منذ الحرب الباردة، مجددا دعوة روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام فى أقرب وقت.
ودعا تشانغ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والناتو إلى الجلوس مع روسيا لإجراء حوار شامل ومتعمق، مشيرا إلى أنه بناء على مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ينبغى عليهم مناقشة كيفية بناء هيكل أمنى مُتزن وفعال ومستدام، وتحقيق الأمن المشترك.
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