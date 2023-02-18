الخارجية الأمريكية: مجموعة السبع تناقش تعميق التعاون فى مجال الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - وأفادت الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - أن مساعد وزير الخارجية الأمريكى للأمن الدولى ومنع انتشار الأسلحة النووية، إليوت كانج، سيزور اليابان الثلاثاء فى زيارة تستغرق يومين، يناقش خلالها تعميق التعاون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك بالأمن القومى والمشاركة فى اجتماع مسؤولى مجموعة السبع لحظر الانتشار النووى.
وأوضح البيان أنه من المقرر أن يلتقى إليوت كانج خلال زيارته للعاصمة اليابانية "طوكيو" نظرائه من اليابان ومجموعة السبع لمناقشة تعميق التعاون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك بالأمن القومى.
جدير بالذكر أن المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا.. وخلال السنوات القليلة الماضية احتلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ومنع الانتشار النووى وجائحة كورونا والأزمة المالية العالمية ومكافحة الإرهاب حيزا مهما فى جداول قادة مجموعة السبع.
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