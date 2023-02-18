رئيس الفلبين: لن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماركوس، فى تصريحات فى مانيلا، إن بلاده ستواصل الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، وفقًا لدستورها والقانون الدولى، وذلك تعقيبًا على استمرار التوترات البحرية مع بكين فى بحر الصين الجنوبى.

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