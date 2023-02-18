جدة - نرمين السيد - وتأتى القمة الـ36 لدول إفريقيا، فى ظل استمرار أزمة الغذاء وقضايا الأمن التى تهدد المنطقة وتفرض نفسها على أجندة القمة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فكى، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إن دول القارة تقاوم الإرهاب رغم غياب التضامن فيما بينها، لافتًا إلى أن عدم الاستقرار فى بعض مناطق القارة يغذى الإرهاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق أعمال القمة الإفريقية الـ 36 بالعاصمة الإثيوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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