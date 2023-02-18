العالم اليوم - زلزال تركيا.. العثور على جثة نجم تشلسي السابق تحت الأنقاض

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 10:20 صباحاً - أعلن وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو، يوم السبت، العثور على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال مراد أوزون محمد، وكيل أعمال اللاعب، للصحفيين في هاتاي حيث تم العثور على جثة جناح تشلسي السابق "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. في الوقت الحالي، ما يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه".

ونقلت رويترز عن مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخرا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

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