العالم اليوم - الزلزال الكبير.. ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 45 ألفا

انتم الان تتابعون خبر الزلزال الكبير.. ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 45 ألفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 فبراير 2023 10:20 صباحاً - ارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الجاري، إلى أكثر من 45 ألف قتيل، وبينما تتراجع عمليات البحث عن ناجين، فإنه تم انتشال عدد من الأحياء من تحت الأنقاض، وآخرهم رجل أربعيني قضى 278 ساعة تحت أنقاض منزله.

ففي تركيا، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 39,672 شخصاً، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 265 ألف منقذ ومتطوع وغيرهم في مناطق الزلازل.

وأضاف أن عدد المباني التي جرى فيها البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بالزلزال يزيد على 20 ألفاً.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، في بيان أن المنطقة شهدت 4,734 هزة ارتدادية عقب الزلزال.

وعلى صعيد عمليات الإنقاذ، تمكنت فرق الإنقاذ التركية، أمس الجمعة، من انتشال شخص في الأربعينيات بعد قضائه 278 ساعة تحت أنقاض منزله في ولاية هاتاي.

وبحسب مراسل الأناضول، أنقذت الفرق هاكان ياسين أوغلو، ويبلغ حوالي 45 عاما، من تحت ركام منزله المدمر في حي "ديفنة" بولاية هاتاي.

وجرى إسعاف الرجل ونقله إلى المستشفى فور انتشاله، بحسب قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية.

6000 قتيل في سوريا

وفي سوريا، ارتفع عدد القتلى في مناطق سيطرة النظام والمعارضة إلى نحو 6000 قتيل، بحسب تقارير متفرقة.

وأبدت منظمة إنسانية سورية استياءها حيال تأخر وعدم كفاية مساعدة الأمم المتحدة، في حين تسبب الزلزال الذي ضرب شمالي غربي البلاد قبل أسبوع بنزوح أكثر من 171 ألف شخص إلى جانب الآلاف من الوفيات والإصابات، بحسب "تي آر تي".

من ناحية ثانية، تم نقل جثامين 1590 سوريّا، قتلوا في تركيا جراء الزلزال، إلى بلادهم عبر معبر "باب الهوى" الحدودي بين البلدين.

آخر التطورات

ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 45 ألفا.

تركيا: عدد قتلى الزلزال بلغ 39,672 قتيلا.

سوريا: عدد قتلى الزلزال بلغ أكثر من 6 آلاف.

أكثر من 4,734 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.

تفاصيل زلزال تركيا وسوريا