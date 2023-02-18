مقتل 6 أشخاص فى سلسلة عمليات إطلاق النار بولاية مسيسيبى الأمريكية

ووفقًا لشبكة "سى بى إس نيوز"، قال مكتب قائد الشرطة فى مقاطعة "تات" بولاية مسيسيبى، إن المشتبه به رهن الاحتجاز، موضحا أن إطلاق النار وقع فى متجر وثلاثة منازل، حيث أُطلق الرصاص على رجل فى المتجر، وأصيبت امرأة فى أحد المنازل، وأصيب شخصان فى منزل آخر.
وقال قائد الشرطة الأمريكية إن المشتبه به اعتقل بعد مطاردة أدت إلى منزل ثالث، حيث عُثر على شخصين آخرين ميتين.
وفى تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس"، أكد المتحدث باسم إدارة السلامة العامة فى مسيسيبى، بيلى مارتن، على عدد القتلى.
وقال حاكم ولاية مسيسيبى، تيت ريفز، فى بيان على فيسبوك: "فى هذا الوقت، نعتقد أنه تصرف بمفرده، لم تُعرف بعد دوافعه"، مضيفًا: "أرجوكم صلوا من أجل ضحايا هذا العنف المأساوى وعائلاتهم فى هذا الوقت".
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