أوكرانيا: القضاء على أكثر من 300 من القوات الروسية فى باخموت خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - قال ممثل الإدارة الوطنية لقوات الشرطة الأوكرانية العقيد ميكولا أورشالوفيتش، "إن وحدات من اللواء العملياتى الثالث بالحرس الوطنى، تمكنت من القضاء على أكثر من 300 من القوات الروسية خلال القتال على أطراف منطقة باخموت.





وأضاف أورشالوفيتش "فى سياق معارك الشوارع الشرسة مع مجموعات صغيرة من الروس فى ضواحى باخموت هذا الأسبوع، قامت وحدات من اللواء العملياتى الثالث بالقضاء على حوالى 320 من القوات الروسية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل هجومها، والاعتداء على مواقع الحرس الوطنى، رغم الخسائر البشرية الفادحة.

وتابع "الجيش الروسى، الذى يحاول إرهاق وحداتنا، ينسحب بعد هجوم فاشل، يعيد تجميع صفوفه ويبدأ فى الاعتداء على مواقعنا مرارا وتكرارا.. تتعرض وحداتنا يوميا لحوالى 25 أو 30 ضربة مدفعية، وصد ما يصل إلى 20 هجوما فى بعض الاتجاهات"، على حد قوله.

وقال "إنه فى منطقة سبيرن، قام الجيش الروسى بدعم العمليات الهجومية لقواته، باستخدام المدفعية وشن غارات جوية على مواقع للقوات الأوكرانية".