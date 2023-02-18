مستشار رئيس الوزراء العراقى: يجب تكثيف التعاون الدولى لمواجهة آفة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقى للشئون الأمنية خالد اليعقوبى، اليوم السبت، أهمية تكثيف التعاون بين العراق والمجتمع الدولى لمواجهة آفة الإرهاب.. مشيرا إلى أن المجتمع الدولى يثمن حجم التضحيات التى قدمها العراق فى حربه ضد الإرهاب.





وقال اليعقوبى ـ فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن ـ إن مشاركة العراق فى مؤتمر ميونخ بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى يعد أمرا فى غاية الأهمية.. مضيفا أنه من المهم أن يطلع العالم على التجربة العراقية فى محاربة الإرهاب. وتابع اليعقوبى قائلاً: "إن الإرهاب انتهى عسكريا، ولكن لم ينته أمنيا.. لا يزال هناك تمويل لبعض العناصر"، معربا عن اعتقاده بضرورة تضافر الجهود بين كافة الدول حتى يتم القضاء نهائيا على تنظيم "داعش" الإرهابى. جدير بالذكر أن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن قد انطلقت أمس الجمعة، بمشاركة 40 رئيس دولة وأكثر من 90 وزيرا حول العالم، ويشارك العراق بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء.

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