روسيا تقدم مساعدات بأكثر من 2.5 طن أدوية إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن الجيش الروسى قدم لـ سوريا أكثر من 2.5 طن من الأدوية؛ لمساعدة المستشفيات لعلاج الضحايا الزلزال فى مدينة حلب .
وكان زلزال مزدوج ضرب جنوبى تركيا وشمالى سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثانى 7.6 درجات، الإثنين قبل الماضى.
ونجم عن الزلزال مئات الهزات الارتدادية العنيفة؛ مما خلف خسائر كبيرة فى الأرواح والممتلكات فى البلدين.
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